Спортсмен из Фрязина вошел в состав сборной России по дзюдо

Воспитанник спортивной школы «Олимп» из наукограда дзюдоист Даниял Идармачев вошел в состав сборной России по дзюдо среди юношей до 18 лет. Получение места в сборной открывает перед спортсменом возможность представлять страну на международной арене.

В мае этого года фрязинский дзюдоист отправится в Азербайджан, где примет участие в Кубке Европы. По словам тренеров, эти соревнования станут важным этапом в его спортивной карьере и дадут шанс продемонстрировать свои навыки и мастерство на международном уровне.

«Это результат многолетних упорных тренировок, силы воли, целеустремленности и, конечно же, профессионализма тренерского состава СШ „Олимп“! Даниял — яркий пример того, как талант, помноженный на трудолюбие, приводит к невероятным успехам», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.