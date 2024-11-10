Спортсмен из Фрязина стал призером всероссийских соревнований по плаванию

Финал 10-го сезона всероссийских соревнований по плаванию Mad Wave Challenge состоялся в Казани. Спортсмен из Фрязина Иван Дудка победил на трех дистанциях, установил рекорд состязаний и получил главный приз: путевку на тренировочные сборы по программе «Я стану чемпионом!».

Юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины 19 лет и старше в течение трех дней состязались на короткой воде бассейна «Буревестник» в Казани. В турнире принимали участие и действующие члены сборной команды России по плаванию: Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Дарья Устинова, Александр Щеголев, Александр Егоров и Арина Суркова.

Два воспитанника спортивной школы «Олимп» городского округа Фрязино — Вера Кумина и Иван Дудка — также выступили на соревнованиях в категории 11-13 лет. Ребята завоевали четыре медали.

Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников наградил победителей финальных заплывов.

Иван Дудка стал первым на трех дистанциях 50, 100 и 200 метров. Он попал в финал на 50 метров и установил новый рекорд соревнований. Спортсмену вручили главный приз — путевку на тренировочные сборы по программе «Я стану чемпионом!» в Волгоград.

Вера Кумина стала бронзовым призером на дистанции 200 метров баттерфляем.

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