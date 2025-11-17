Спортсмен из Фрязина стал призером первенства России по дзюдо

Престижные спортивные состязания состоялись в Краснодаре. Дзюдоисты из Фрязина продемонстрировали на них отличный результат.

Участниками всероссийского турнира стали около 700 молодых спортсменов. Фрязино на нем представил воспитанник спортивной школы «Олимп» Иван Юртаев. Он не раз побеждал на турнирах страны.

Юноша выступил в весовой категории до 60 килограммов. Сначала он одержал четыре победы, обойдя представителей Ингушетии и Адыгеи, Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии.

В полуфинале он состязался с серебряным призером чемпионата России 2025 года Мухамедом Маштаковым из Чечни, но уступил.

После, в поединке за третье место он победил бронзового призера первенства мира 2025 года Нагучева Нарта из Краснодарского края. В результате Иван Юртаев получил бронзовую медаль и в пятый раз подряд вошел в состав сборной команды России.

«Мы уверены, что на предстоящих международных стартах спортсмен подтвердит свой высокий класс и будет достойно представлять наш городской округ и всю страну», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Отметим, что также на этих соревнованиях успешно выступили другие воспитанники спортшколы «Олимп». Гарик Садоян и Карапет Арутюнян заняли в своих категориях девятые места.