Спортсмен из Фрязина стал победителем Кубка Европы по дзюдо

Традиционный Кубок Европы по дзюдо среди юниоров принимал венгерский город Пакш. Турнир собрал более 500 спортсменов из 40 стран мира.

В спортивном зале ASESporthall развернулась упорная борьба за награды. Иван Юртаев из Фрязина выступал в весовой категории до 60 килограммов. Дзюдоист не оставил ни одного шанса своим соперникам, уверенно пройдя весь турнирный путь к золотой награде. Техника, характер и воля фрязинского спортсмена произвела впечатление как на специалистов, как и на многочисленных болельщиков.

Глава городского округа Дмитрий Воробьев отметил, что триумф Ивана Юртаева стал заслугой спортсмена и его наставников — тренерского штаба во главе с Нареком Даниеляном, чей профессионализм и подход к делу позволил дзюдоисту добиться такого высокого результата.

«Фрязино гордится своим чемпионом! Это победа не только Ивана, но и всего города, вдохновляющая новое поколение спортсменов на большие свершения», — сказал Дмитрий Воробьев.