Спортсмен из Фрязина стал лидером сборной России по дзюдо

В Санкт-Петербурге на коврах международного турнира «Кубок Анатолия Рахлина» блистательно проявил себя новый лидер российского дзюдо — 17-летний Иван Юртаев из города Фрязино. На престижных соревнованиях он не просто одержал победу, а уверенно обошел 425 спортсменов из 10 стран.

В финальном поединке в весовой категории до 60 килограммов Иван встретился с сильным соперником из Челябинска и всего за полминуты завершил схватку эффектным броском, завоевав золотую медаль. Особенно впечатляющей стала его победа в полуфинале над титулованным азербайджанским дзюдоистом — чемпионом Европы и призером мировых турниров.

Эта победа открывает перед Иваном большие перспективы: уже в июле он представит Россию на Кубке Европы в Венгрии. Благодаря своему упорству и безупречной технике, молодой спортсмен только начинает свой путь к вершинам спорта.

Также, Давид Топсакалян продемонстрировал отличную борьбу и занял четвертое место — достойный результат среди сильнейших участников. Оба спортсмена тренируются под руководством Нарека Даниеляна, чья школа продолжает воспитывать чемпионов.

В федерации дзюдо отметили, что российское дзюдо имеет достойную смену. Иван и Давид доказали свою готовность покорять новые высоты.