Спортсмен из Фрязина победил на всероссийском турнире по тхэквондо

Престижный турнир по тхэквондо «Кубок Балтийского моря» объединил свыше 2000 спортсменов из разных регионов России. Василий Храпов из Фрязина выиграл на состязаниях золотую медаль.

Воспитанник тренера Владимира Устян Василий Храпов из городского округа Фрязино выступил на турнире по тхэквондо «Кубок Балтийского моря» среди юношей 12-14 лет в весовой категории до 33 килограммов. Завоевав золото, юный спортсмен не только продемонстрировал свое мастерство, но и выполнил норматив первого спортивного разряда, значительно продвинувшись по карьерной лестнице.

Развитию спорта в городском округе Фрязино уделяют большое внимание. А высокие достижения фрязинских спортсменов показывают серьезный уровень подготовки и преданность тренировочному процессу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».