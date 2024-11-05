Спортсмен из Фрязина победил на международном турнире по дзюдо

Открытый международный турнир по дзюдо прошел в 10-й раз в Нальчике. Фрязинский спортсмен Кирилл Морозов показал на соревнованиях отличный результат, завоевав золотую медаль.

В соревнованиях «Кубок вызова» российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» приняли участие более 1200 юных дзюдоистов из девяти стран и 40 регионов России. На турнир приехали представители Казахстана, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.

Воспитанник спортивной школы «Олимп» из Фрязина выступал в весовой категории 55 килограммов. На пути к пьедесталу почета он одолел соперников из Липецкой области и Кабардино-Балкарской Республики. Победу над осетинским спортсменом принес Кириллу Морозову чистый бросок.

Другой спортсмен из Фрязина Всеволод Ващенко также выступил на турнире очень успешно. Несмотря на полученную в одной восьмой финала травму, дзюдоист смог победить соперника из Таджикистана и выиграть бронзовую медаль.

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