Спортсмен из Егорьевска выиграл чемпионат мира по борьбе

Местный спортсмен Олег Лагутин вернулся с чемпионата мира по вольной борьбе среди ветеранов, проходившего в венгерском городе Татабанья, завоевав золотую медаль. В поединках в весовой категории до 88 килограммов Олег Лагутин одержал победы над соперниками, представлявшими США, Канаду и Венгрию.

Глава округа Дмитрий Викулов лично поздравил Олега Лагутина с победой. В своем поздравлении он отметил, что успех чемпиона является мощным стимулом для дальнейшего развития спортивного сообщества округа, вдохновляя молодое поколение спортсменов на достижение побед.

Помимо Олега Лагутина, золотые медали на чемпионате мира среди ветеранов также завоевали другие российские борцы: Магомед Умаров, Абдурашид Багавдинов, Алексей Николаев и Рустам Герейханов.

«В текущем году Олег Лагутин уже продемонстрировал свои выдающиеся спортивные качества, став победителем Открытого чемпионата России, проходившего в Смоленске. Этот успех стал еще одним подтверждением его высокого профессионализма и готовности к новым вызовам», — сообщили в администрации округа.