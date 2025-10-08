Спортсмен из Егорьевска стал бронзовым призером международного турнира по кендо

В Белграде 4 и 5 октября прошел турнир по кендо Serbia Kendo Open-2025. Спортсмен из Егорьевска Никита Покушев стал бронзовым призером соревнований.

Подмосковный спортсмен занял третье место в соревнованиях среди юниоров, а также получил специальный приз «За проявленный боевой дух».

Никита Покушев посвятил кендо уже 11 лет, а в прошлом году спортсмен завоевал титул чемпиона России.

«Меня сильно привлек этот вид спорта, раньше я не видел ничего похожего. Кендо — это захватывающее зрелище боев, это постоянная сосредоточенность, специальные тренировки для укрепления мышц и характера. Я уже выступал во многих городах и собираюсь и дальше заниматься этим видом спорта», — поделился Покушев.

По итогам турнира мужская сборная России одержала победу в командном чемпионате.

В общей сложности за награды боролись атлеты из 15 стран мира.