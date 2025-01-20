Спортсмен из Дмитрова вошел в состав сборной Москвы по греко-римской борьбе

Воспитанник спортивного клуба «Медоед» из Дмитрова Эдуард Крикухин победил на первенстве Москвы по греко-римской борьбе. Теперь юноша выступит в составе сборной Подмосковья на чемпионате России.

Состязания прошли в Олимпийской деревне Москвы. Участниками стали свыше 200 спортсменов.

Эдуард Крикухин из поселка Подосинки завоевал первое место и вошел в состав сборной Москвы. Теперь он поучаствует в первенстве России в марте.

В прошлом году спортсмен из Дмитрова одержал 68 побед на соревнованиях различного уровня. Он также стал чемпионом первенства Москвы в возрастной группе 2011–2012 года рождения.

«Каждая победа — это результат слаженной работы спортсмена и его наставника. Спортсмены клуба „Медоед“, которые в этом году неоднократно становились победителями и призерами различных турниров, имеют высокий уровень подготовки. Желаю им дальнейших спортивных успехов», — отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.