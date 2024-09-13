Спортсмен из Дмитрова стал призером всероссийских соревнований по дзюдо

Дзюдоист Александр Абрамов представил Дмитров на всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек. Он стал бронзовым призером турнира.

Соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы мастера спорта СССР Владимира Зайцева прошли в Москве. В них поучаствовали более 400 спортсменов из 21 региона России.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Александр Абрамов стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 66 килограммов.

Отметим, что Владимир Зайцев — заслуженный работник физкультуры РФ, заслуженный тренер России и основатель борьбы дзюдо в городе Трехгорный и Горнозаводской зоне Челябинской области. Более чем за 30 лет работы под его руководством подготовили более 60 мастеров спорта СССР и России по дзюдо и самбо, пять мастеров спорта международного класса, один заслуженный мастер спорта России, два участника Олимпийских игр.

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