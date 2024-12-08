Спортсмен из Дмитрова стал призером турнира России по горнолыжному спорту

Александр Хорошилов из Дмитрова выступил на профессиональных соревнованиях «Серия PRO» в Мурманской области. Он занял почетное второе место.

Житель Дмитрова представил на состязаниях Московскую область. Он финишировал на 0,17 секунды позже действующего обладателя Кубка России Семена Ефимова. Он победил с результатом одна минута 36,93 секунды.

«Мы гордимся Александром и его достижениями в спорте. Его достойный результат на соревнованиях подтверждает, что в Дмитровском округе созданы отличные условия для развития лыжного спорта», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Отметим, что соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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