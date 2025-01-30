Спортсмен из Дмитрова стал призером чемпионата мира по карате

Международные соревнования по карате сетокан проходили в индийском Хайдарабаде. В турнире приняли участие сборные из 26 стран мира.

Сборная нашей страны, сформированная Объединенной организацией сетокан России, также выступила на соревнованиях. В рамках турнира прошли чемпионат мира среди мужчин и женщин от 18 лет и старше, первенство мира среди юношей и девушек 14-17 лет и международные соревнования для мальчиков и девочек.

Сетокан — один из основных стилей японского карате и один из наиболее популярных в мире. Поединки судили ведущие международные арбитры JKA, в том числе из Японии.

Воспитанник спортивно-оздоровительного комплекса «Яхрома» из Дмитровского округа Валентин Корнеев завоевал бронзовую медаль в категории «ката» среди мужчин. В прошлом году спортсмен стал мастером спорта России международного класса по восточному единоборству.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин поздравил Валентина Корнеева и его тренера Романа Каленова с этим выдающимся результатом. «Это гордость для всех жителей нашего округа. Мы будем продолжать поддерживать наших спортсменов на пути к новым вершинам», — добавил руководитель муниципалитета.