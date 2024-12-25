Спортсмен из Дмитрова стал победителем этапа Кубка России по слалому

Соревнования четвертого этапа Кубка России по слалому завершились в Челябинской области. Александр Хорошилов из Дмитрова завоевал на них золотую медаль.

Александр представил на кубке Московскую область. Результатом первого заезда стала четвертая позиция спортсмена.

После второго заезда спортсмен из Дмитрова все же завоевал свою первую золотую медаль в этом сезоне. До этого Александр был призером профессиональных соревнований «Серия PRO» в Мурманской области.

«Мы гордимся Александром и его новыми достижениями в спорте. Его достойный результат на соревнованиях вдохновляет и служит примером для остальных спортсменов», — сказал глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Напомним, что ранее мы рассказывали об открытии сезона соревнований по лыжным гонкам в Дмитрове. В первых состязаниях в этом году поучаствовали свыше 250 человек.