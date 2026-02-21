Спортсмен из Дмитрова победил на чемпионате России по рукопашному бою

Воспитанник секции рукопашного боя стадиона «Торпедо» Михаил Бурасов получил золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов. Соревнования среди мужчин и женщин проходили во Владивостоке с 15 по 20 февраля.

Спортсмен-рукопашник и гимнаст Михаил Бурасов выступает за Центр развития физической культуры, спорта и отдыха Дмитровского округа. В его активе уже есть ряд значимых наград регионального и всероссийского уровня, и этот титул подтверждает стабильно высокий уровень его подготовки.

Путь к победе потребовал от Михаила многих лет упорных тренировок, дисциплины и воли. Он неоднократно поднимался на пьедестал престижных турниров и продолжает прогрессировать, демонстрируя мастерство в поединках с сильнейшими соперниками страны.

Глава округа Михаил Шувалов поздравил победителя, отметив, что золотая медаль — результат большой работы самого спортсмена, его тренеров и всей команды, которая помогает развиваться и побеждать. Он подчеркнул, что округ гордится его достижением, и пожелал новых побед и уверенного движения к международным вершинам.