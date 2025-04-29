Спортсмен из Черноголовки стал призером соревнований по плаванию

На втором этапе соревнований по плаванию «Мытищи Cup», прошедшем в подмосковных Мытищах, юный спортсмен из Черноголовки Артем Зыбкин завоевал бронзовую медаль. В турнире приняли участие свыше трех сотен пловцов из различных уголков Московской области, представляющих возрастную категорию от восьми до 13 лет.