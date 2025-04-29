Спортсмен из Черноголовки стал призером соревнований по плаванию

На втором этапе соревнований по плаванию «Мытищи Cup», прошедшем в подмосковных Мытищах, юный спортсмен из Черноголовки Артем Зыбкин завоевал бронзовую медаль. В турнире приняли участие свыше трех сотен пловцов из различных уголков Московской области, представляющих возрастную категорию от восьми до 13 лет.
Молодые спортсмены соревновались в различных дисциплинах, демонстрируя свои навыки и физическую подготовку.
«Особую гордость вызывает выступление нашего спортсмена Артема Зыбкина. На дистанции 200 метров вольным стилем он продемонстрировал впечатляющую технику и волю к победе, завоевав почетное третье место!», — сообщили в спортивной школе «Черноголовка».
Как рассказали представители спортивной школы, успешное выступление на соревнованиях позволило Артему выполнить норматив третьего спортивного разряда.
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