Спортсмен из Чехова завоевал бронзу на чемпионате России по спортивной ходьбе

В Воткинске (Республика Удмуртия) состоялись чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе. В состязаниях приняли участие 140 спортсменов из различных субъектов страны.

Воспитанник спортивной школы «Витязь» имени Валерия Ивановича Васильева из Чехова Александр Дроздов продемонстрировал отличный результат уже в первый день соревнований. Он завоевал бронзовую медаль на десятикилометровой дистанции. Эта медаль стала первой наградой в копилке чеховских легкоатлетов на соревнованиях подобного уровня. Наставниками спортсмена-призера выступили Александр и Наталья Пятаевы.

В прошлом году Александр Дроздов отличился на областных соревнованиях в Жуковском, заняв второе место и завоевав серебряную медаль. В спортивных состязаниях тогда он принимал участие вместе со своим братом Андреем.