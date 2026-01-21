Спортсмен из Чехова стал призером первенства ЦФО по армрестлингу

В Орле прошли первенство и чемпионат Центрального федерального округа по армрестлингу. На соревнованиях муниципальный округ Чехов при поддержке областного отделения движения «Здоровое Отечество» представила команда из четырех атлетов.

Артема Денисенко, Александра Базаря, Владислава Попова и Тимофея Егорова подготовил наставник Руслан Коловский.

На соревнованиях Артем Денисенко продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал первое место в поединках левой рукой. Набранные им очки в сумме позволили спортсмену занять итоговое второе место в общем зачете, несмотря на проигрыш в финальном поединке правой рукой.

Благодаря этому успеху Артем Денисенко обеспечил себе право выступить на первенстве России, которое состоится в марте, где он будет представлять регион и бороться за более высокие награды.