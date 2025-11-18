Спортсмен из Чехова стал победителем Кубка мира по пауэрлифтингу

Пауэрлифтер Сергей Задков вошел в историю соревнований, подняв в жиме лежа без экипировки рекордные для турнира 192,5 килограмма. Таким образом, он завоевал золотую медаль.

Спортсмен из Чехова стал лучшим в весовой категории до 90 килограммов на Кубке мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, приседаниям, жиму лежа и становой тяге. Спортсмена подготовил к турниру Игорь Сергеев.

Участие в соревнованиях, которые проходили с 15 по 16 ноября в городе Долгопрудном Московской области, приняли 391 пауэрлифтер из 12 стран. Из всех участников Сергей Задков не только стал первым в своей категории, но и занял второе место в общем зачете среди всех спортсменов, подтвердив тем самым свой статус одного из сильнейших в силовом троеборье.

Это еще одна награда в копилку Сергея Задкова. Совсем недавно, в октябре, он также завоевал золото на открытом чемпионате Восточной Европы по пауэрлифтингу, который прошел в Подмосковье.