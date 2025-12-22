Спортсмен из Чехова стал победителем Кубка мира по пауэрлифтингу

Спортсмен из муниципального округа Чехов Сергей Задков принял участие в финале Кубка мира Национальной ассоциации пауэрлифтеров по силовым видам спорта «Звездные войны». Соревнования прошли с 20 по 21 декабря в Москве.

В рамках Кубка участники могли выполнить нормативы и заработать разряды. Соревнования проходили в двадцати девяти спортивных дисциплинах.

Спортсмен из Чехова занял первое место в весовой категории до 90 килограммов в жиме лежа, став победителем в общем зачете. Также Сергей Задков опередил своих соперников в силовом двоеборье в категории до 90 килограммов с общим результатом 430 килограммов. Атлет был награжден кубком и медалью.

Соревнования «Кубок мира Национальной ассоциации пауэрлифтеров» реализуются в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и проходят под девизом «Здоровая молодежь — сильная Россия!».