Спортсмен из Чехова Сергей Задков победил на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

В Москве 5 и 6 июля прошел Открытый чемпионат Европы. Тяжелоатлет из Чехова Сергей Задков поднялся на первую ступень пьедестала почета, подняв в жиме лежа 200 килограммов.

Как отметили в Управлении физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального округа Чехов, Сергей Задков лидировал в дивизионах с допинг контролем и без, а также в абсолютном зачете в обоих дивизионах среди любителей и профессионалов.

«Первое место в жиме лежа в категории до 90 килограммов с результатом 200 килограммов — у Чехова. Поздравляем Сергея! Это отличный результат для такого уровня соревнований», — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что ранее Сергей Задков победил на Открытом чемпионате России «Место Силы» и выиграл первое место в своем весе на X Чемпионате мира в Москве. Развитию тяжелой атлетики уделяют большое внимание как в муниципальном округе Чехов, так и во всем Подмосковье.