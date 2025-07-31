Спортсмен из Чехова представит Россию на международных турнирах

Ранее бодибилдер Денис Гатауллин уже завоевывал «золото» чемпионата мира-2023, титул чемпиона России-2024 и одерживал многие другие победы, подтверждая свое мастерство. Теперь спортсмен готовится покорять новые вершины в осеннем соревновательном сезоне 2025 года.

Уже 5 сентября мастер спорта отправится на состязания, которые организует Международная федерация бодибилдинга и фитнеса, MR WORLD в Объединенных Арабских Эмиратах. На соревнованиях он будет представлять Россию с флагом и гимном страны, что придает ему дополнительную мотивацию.

С 27 ноября по 1 декабря Денис Гатауллин выступит от нашей страны на чемпионате мира в Саудовской Аравии.

Атлета ожидает плотный график соревнований и в России, где он будет представлять свой муниципальный округ. Денис Гатауллин примет участие в чемпионатах Москвы, Московской области и России, а также поедет на кубок Мариуполя и состязания в Геленджике.