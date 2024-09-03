Спортсмен из Чехова победил на международном турнире по боксу в Чите

Боксер из Чехова Ян Богданов стал лучшим на международном турнире «Евразийский кубок „Даурия“. Спортсмен продемонстрировал впечатляющую технику.

Ян Богданов занимается в школе бокса «Витязь» имени А. В. Поветкина в Чехове. На соревнованиях в Чите среди юниоров он выступал в весовой категории свыше 92 килограммов.

В первом поединке боксер победил в первом раунде. В полуфинале Ян показал впечатляющую технику и нокаутировал соперника. В финале спортсмен из Чехова победил в связи с неявкой противника.

Полученный титул стал значительным достижением для молодого спортсмена и его тренера Ивана Баланова. Отметим, что всего в турнире состязались 120 спортсменов из 16 стран мира.

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