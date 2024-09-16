Спортсмен из Чехова победил на этапе чемпионата и Кубка России по автогонкам

Пилот Иван Овсиенко из городского округа Чехов победил в категории Супер-продакшн на этапе чемпионата и кубка России по кольцевым автомобильным гонкам. Всего в соревнованиях участвовали более сотни титулованных гонщиков.

Седьмой этап соревнований G-Drive СМП Российской серии кольцевых гонок прошел на автодроме Moscow Raceway. Свыше 100 пилотов приняли участие в заездах.

Автогонщик Иван Овсиенко из Чехова представил чемпионскую команду Sofit Racing под номером 97. На этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым автомобильным гонкам он завоевал победу в классе Супер-продакшн.

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