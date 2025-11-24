Спортсмен из Богородского округа выиграл золото на Кубке России по стрельбе

Финальный этап Кубка России по пулевой стрельбе среди сильнейших спортсменов страны пройдет до 28 ноября. Прославленный Антон Аристархов из Богородского округа поднялся на пьедестал во всех трех заявленных упражнениях.

Антон покорил пьедестал, стреляя из именного спортивного оружия, которое ему вручил глава округа Игорь Сухин летом на праздновании Дня Физкультурника. Как показывают успехи Антона Аристархова не только на Российской, но и Международной арене, врученное оружие стало для спортсмена не только признанием заслуг, но и действенным инструментом для покорения новых вершин.

Напомним, Антон становился чемпионом Европы семь раз. Весной этого года наш спортсмен стал чемпионом Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло». Соревнования проходили в хорватском Осиеке. В финальной перестрелке Аристархов со счетом 15:12 победил серебряного призера Олимпийских игр 2024 года в Париже Юсуфа Дикеча.

В апреле этого же года Антон Аристархов привез «серебро» из Аргентины. С 1 по 11 апреля в Буэнос-Айресе проходил этап Кубка мира ISSF по пулевой и стендовой стрельбе. А летом завоевал золотую медаль на открытом чемпионате Республики Беларусь по пулевой стрельбе.