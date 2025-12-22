Спортсмен из Богородского округа стал победителем турнира по единоборствам

Завершились трехдневные соревнования по смешанным боевым единоборствам ММА, которые были посвящены памяти героев земли Рязанской. Этот день запомнился красивой и яркой победой ногинского спортсмена Ивана Сизова.

Участие в турнире приняли спортсмены из восьми субъектов Российской Федерации. В упорных схватках определились победители и призеры, которые получили заслуженные награды.

Иван Сизов, победив в трех отборочных боях, вышел в финал и одержал досрочную победу, став чемпионом Рязанской области.

По словам спортсмена, подготовка к этим соревнованиям была очень серьезной и упорной. Иван занимался не только самостоятельно, но и оттачивал боевые приемы вместе со своим тренером, опытным боксером, мастером тайского бокса, чемпионом стран СНГ среди профессионалов Романом Поповым. В финальном поединке Ивану выпало встретиться с соперником, который дрался в левосторонней стойке. Отработанные техники и комбинации, а также наставления тренера принесли желанную победу.

Впереди у спортсмена — новые тренировки, сборы, состязания, и, конечно же, новые победы.

Подобные соревнования помогают юным спортсменам закалять характер, учат преодолевать трудности и быть готовыми защищать Родину.