Спортсмен из Богородского округа победил на турнире по борьбе

XXVII Открытый турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Владимира Задорожного состоялся 11 апреля в Коломне. Эти соревнования — дань уважения подвигу легендарного земляка и проверка характера для сильнейших спортсменов.

Соревнования проходили на базе спортивной школы олимпийского резерва «Авангард». На ковер вышли 140 юношей 2011–2013 и 2008–2010 годов рождения, готовых продемонстрировать свое мастерство. Каждому участнику пришлось выдержать от четырех до пяти упорных встреч.

В напряженной борьбе первое место занял восьмиклассник из Центра образования «Богородский» города Ногинск Артем Васильев. Юноша показал великолепную тактико-техническую подготовку, настойчивость и волю к победе.

По признанию спортсмена, победа на таком престижном турнире мотивирует на дальнейшее совершенствование, ведь впереди еще множество вызовов и возможностей для роста.