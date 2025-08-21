Спортсмен из Балашихи установил рекорд мира по плаванию

На чемпионате мира среди юниоров в Румынии российские пловцы вписали свои имена в историю мирового спорта. Команда, в которую вошли Егор Прошин из Балашихи, а также Михаил Щербаков, Роман Жидков и Георгий Злотников, завоевала золото в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Спортсмены преодолели дистанцию за рекордные три минуты 15,38 секунды, установив новый мировой рекорд среди юниоров. Это достижение позволило превзойти предыдущий рекорд, принадлежавший американским пловцам с августа 2022 года.

«Я из Балашихи, из микрорайона Авиаторов. Этот город подарил мне множество ярких эмоций и воспоминаний, и я счастлив представлять его на международной арене. Большой привет школе № 30 и моей спортивной школе в Москве!» — сказал Егор Прошин.

На пьедестале российская команда оставила позади сборную Италии, занявшую второе место, и команду США, замкнувшую тройку лидеров. Победа стала ярким доказательством силы и таланта российских спортсменов.

Чемпионат мира в Румынии завершится 24 августа, и болельщики с нетерпением ждут новых триумфов наших пловцов.