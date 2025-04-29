Спортсмен из Балашихи стал победителем чемпионата Европы по самбо

Никита Стрельцов из Балашихи завоевал золотую медаль на чемпионате и первенстве Европы по самбо среди юношей до 16 лет, который прошел недавно в Лимассоле на Кипре. Спортсмен выступал в составе сборной России и стал лучшим в своей возрастной категории.

Никита начал заниматься самбо в 2017 году в Московской областной общественной молодежной организации «Патриот» под руководством тренера Никиты Щербакова. Именно в Балашихе молодой спортсмен сделал первые шаги на пути к международным спортивным успехам.

В ближайшее время Никита Стрельцов примет участие в международном юношеском командном турнире по самбо «Победа» в Санкт-Петербурге, где будет представлять сборную Центрального федерального округа. Соревнования, посвященные 80-летию Великой Победы, имеют особое символическое значение. Этот турнир уже в 23-й раз собирает сильнейших юных самбистов России и зарубежья в возрасте от 14 до 16 лет, включая команды из городов-героев и городов воинской славы.