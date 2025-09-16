Спортсмен из Балашихи победил на всероссийских соревнованиях по стрельбе

С 11 по 15 сентября в городе Тольятти Самарской области прошли масштабные Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета «Золото Жигулей», которые собрали более 100 участников из 12 регионов России. Спортсмен из Балашихи Константин Шиганов, представляющий стрелковый клуб «Атом», выиграл золотые медали сразу в трех категориях.

Он впечатлил судей и болельщиков своей скоростью, точностью и выдержкой на всех этапах состязаний. В итоге Константин занял первые места сразу в трех категориях: в общем зачете, «юноши и девушки», а также в дуэльных поединках.

Эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки молодых участников из учебно-стрелкового центра «Атом», который специализируется на подготовке сотрудников службы безопасности и спортсменов IPSC. Воспитанники центра регулярно выступают на престижных всероссийских и международных соревнованиях, занимая призовые места и укрепляя репутацию родного клуба и региона.

Победа Константина Шиганова на «Золото Жигулей» — это не только личное достижение молодого спортсмена, но и значимый вклад в развитие практической стрельбы в России.