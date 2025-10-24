Спортшколу в Мелитополе отремонтировали под контролем подмосковных специалистов

В Мелитополе под надзором экспертов строительного контроля Подмосковья отремонтировали спортивную школу №1. В учреждении проходят подготовку свыше 300 юных атлетов, которые представляют регион на российских соревнованиях.

Построенное свыше 40 лет назад здание долгое время нуждалось в кардинальном обновлении из-за сильного износа кровли и инженерных коммуникаций.

В рамках ремонтно-восстановительных работ старая кровля, полы, двери и окна уступили место новым. В школе полностью обновили отделку стен и потолков, а также установили современные системы вентиляции, отопления, кондиционирования и электроснабжения.

Дополнительно специалисты установили камеры видеонаблюдения, охранную и пожарную сигнализации.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев высоко оценил работу специалистов.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», – подчеркнул глава ведомства.

Благодаря проведенным работам залы для занятий боксом, борьбой, гимнастикой и игровые площадки полностью соответствуют актуальным стандартам, а футбольное поле и баскетбольная площадка готовы к проведению соревнований любого уровня.

Качество каждого этапа работ гарантировали эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья, которые совершили свыше 300 выездных проверок.