Спортшколу «Старый Городок» отремонтируют в Одинцове в 2026 году

Сейчас на площадке работают 37 человек. Завершен монтаж окон в основном зале, на первом этаже укладывают плитку, на втором этаже выполняют отделку помещений. Продолжается монтаж инженерных сетей и пожарной сигнализации, фасад облицовывают керамогранитом.

«Отмечу, что на втором этаже делаем малый зал с тренажерами для подготовительной группы, чтобы у ребят было больше возможностей для тренировок. В мае подрядчик начнет чистовую отделку, а полностью завершит ремонт в августе 2026 года. Уже с 1 сентября спортшкола должна заработать», — рассказал Андрей Иванов.

Учреждение насчитывает около 500 спортсменов и известно очень сильной школой спортивной акробатики — здесь подготовлено 30 чемпионов мира, 36 чемпионов Европы и более 200 мастеров спорта России. Кроме того, в здании проходят занятия по кекусинкай карате и прыжкам на батуте. Сейчас в составе сборной команды России — 37 спортсменов из одинцовской спортшколы.