Спортшколу «Старый городок» откроют после ремонта в Одинцове в 2026 году

Капитальный ремонт спортивной школы «Старый городок» продолжается на улице Школьной в Одинцовском округе. Здание обновляется за счет бюджета Московской области — по программе губернатора Андрея Воробьева.

Сейчас подрядчик завершает утепление фасадов: минеральная вата толщиной десять сантиметров уже смонтирована почти полностью. Установлены кронштейны под направляющие для керамогранита, смонтирована ветрo- и влагозащитная пленка.

Внутри здания проложены инженерные системы. Стены оштукатурены на 85% — их выравнивают под финишную отделку. Кроме того, на первом этаже уже подготовили основание пола: сделали песчаную подушку, залили бетон, уложили утеплитель и приступили к армированию.

Завершить капремонт планируется в августе, чтобы спортсмены пришли заниматься в обновленный зал в новом соревновательном сезоне.