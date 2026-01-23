Спортшколу по баскетболу в Красногорке капитально отремонтируют в 2026 году

Спортивную школу олимпийского резерва по баскетболу в Красногорске капитально отремонтируют. Там заменят коммуникации, приведут в порядок фасады и кровлю, установят новые окна и двери. Завершить ремонт планируют в этом году.

Подрядчик уже завершил демонтажные работы в здании и готовится начать отделку, сообщили в областном Минстрое.

В старейшей спортивной школе по баскетболу в Красногорске отремонтируют фасад и входные группы, заменят инженерные сети, радиаторы и сантехнику, обновят потолки, полы, окна и двери. В помещениях появится современное оборудование и мебель. На территории проведут благоустройство.

В школе работает стандартный спортзал, где проводят соревнования регионального и всероссийского уровней. Он оснащен восемью щитами с кольцами, зрительскими местами на 80 человек, электронным табло, медкабинетом и раздевалками.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет бюджетных средств.