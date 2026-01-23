Спортшколу олимпийского резерва в Электростали капитально отремонтировали

Спортивную школу олимпийского резерва «Электросталь» капитально отремонтируют в Подмосковье. Ее планируют открыть в ближайшее время.

В спортшколе на Пионерской улице в Электростали уже идут пусконаладочные работы и расстановка мебели, рассказали в областном Минстрое.

«На объекте ведется пусконаладка инженерных систем, сборка и расстановка мебели», — уточнил глава ведомства Александр Туровский.

Площадь школы составляет 844 квадратных метра. В здании работают спортзал, раздевалки и душевыми, медблок, тренерские и административные помещения. В ходе ремонта там уже заменили все коммуникации и сантехнику, обновили окна и двери, привели в порядок фасад и кровлю.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.