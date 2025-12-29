Спортшколу «Олимп» отремонтируют в Домодедове

С 2021 года в Домодедове построили и обновили 13 спортивных объектов. Это футбольный манеж с полноразмерным полем, ледовая арена с искусственным льдом, стадионы и многофункциональные площадки. А в ближайшее время новый облик получил школа «Олимп», рассказали в местном отделении «Единой России».

Развитие спортивной инфраструктуры остается одним из приоритетов работы партии по народной программе.

Как отметила секретарь отделения Евгения Хрусталева, по наказам жителей уже построили два стадиона, еще один реконструировали, а также установили семь спортивных площадок.

«Здесь занимаются будущие чемпионы, проходят большие соревнования и спортивные турниры», — сказала она.

Многофункциональные спортивные площадки устанавливают в самых востребованных местах, учитывая пожелания жителей.

«Площадка в микрорайоне Востряково, обустроенная в этом году, уже активно используется детьми и взрослыми. Жители попросили весной благоустроить территории рядом с площадкой, а также капитально отремонтировать еще две хоккейные коробки в микрорайоне», — рассказал депутат Мособлдумы Олег Жолобов.