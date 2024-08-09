Спортшкола в Серпухове построит трассу для мотокросса всероссийского уровня

Спортивной школе «Зубренок» передали 4,2 гектара земли под реконструкцию гоночных трасс. Они расположатся на базе «Красные крылья», где занимаются лыжными гонками и мотокроссом.

На спортивной базе «Красные крылья» тренировки по лыжным гонкам и мотокроссу проходят регулярно без выходных и праздников. Спортсмены из области и других регионов часть приезжают сюда на соревнования, а воспитанники школы «Зубренок» регулярно выезжают на всероссийские и международные состязания. Однако городской округ не мог организовать на своей территории мероприятия всероссийского уровня. Существующие трассы не соответствовали необходимым стандартам.

Теперь гоночные старты высокого уровня смогут проводить в Серпухове. Спортивной школе передали более четырех гектаров земли для того, чтобы она смогла построить необходимые трассы. Для этого увеличат их протяженность до 10 километров. После — спортивный комплекс "Красные крылья" будет соответствовать требованиям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».