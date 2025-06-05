Спортшкола в Подольске провела «Веселые старты» для детей из Курской и Донецкой области

В Подольске сотрудники спортивной школы «Весна» организовали для детей из Курской и Донецкой областей развлекательное спортивное мероприятие «Веселые старты». Для создания соревновательной атмосферы ребята были разделены на две команды — «Мечта» и «Солнышко».

Дети, временно проживающие в лагере «Мечта», приняли участие в увлекательных эстафетах и командных играх, таких как «Разминка», «Бег спиной вперед», «Мешочки», «Мячики», «Ракетка и мяч», «Меткий стрелок». В программу также вошли перетягивание каната и мини-хоккей на траве.

«По итогам состязаний победила, как всегда, дружба. Ребята не только весело провели время, но и развили свои спортивные навыки, укрепили командный дух и получили заряд бодрости. Очень важно, чтобы дети во время каникул активно проводили время. Спортивные каникулы – это не только весело, но и чрезвычайно полезно для здоровья», - сказала заместитель начальника отдела организации и проведения спортивной массовой работы среди населения спортшколы «Весна» Татьяна Радкевич.

По окончании праздника все дети получили сладкие подарки.

Кроме того, для воспитанников лагеря «Мечта» на летние каникулы запланирована серия подобных активных мероприятий при поддержке специалистов спортивной школы «Весна» и Молодежного центра «Территория будущего».