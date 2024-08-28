Спортшкола в Одинцове объявила набор детей для занятий хоккеем и футболом

Набор в секции футбола и хоккея начали в спортшколе «Одинцово». Сейчас в муниципалитете активно развиваются оба вида спорта, и воспитанники школы показывают высокие результаты на турнирах разного уровня.

Спортсмены регулярно становятся призерами и победителями различных соревнований. Например, одинцовская команда 2010 года рождения заняла первое место на хоккейном турнире «Столица» под руководством тренеров Александра Скугарева и Валентина Ясыр.

Мальчиков 2016–2019 годов рождения приглашают в секцию спортивной подготовки по хоккею. Запись ведут до 30 августа по адресу: город Одинцово, улица Молодежная, дом № 15, по вторникам и пятницам с 18:00 до 19:00. Дополнительная информация по телефону: 8 909 166-00-66.

Ребят 2016–2020 годов рождения приглашают в секцию спортивной подготовки по футболу. Телефоны для записи: 8 (964) 784-76-64 и 8 (498) 602-36-76.

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