Спортшкола «Раменское» вошла в рейтинг лучших учреждений Подмосковья

Министерство физической культуры и спорта Московской области включило спортивную школу «Раменское» в число лучших учреждений региона по итогам 2024 года. Высокая оценка обусловлена успехами воспитанников на соревнованиях различного уровня.

Рейтинг спортивных школ Подмосковья составлялся на основе нескольких критериев, включая достижения спортсменов и тренеров, их мастерство, количество атлетов в сборных командах региона и страны, а также внебюджетную деятельность учреждений.

Воспитанники только за год завоевали 39 медалей на чемпионатах и первенствах России, а также три медали на чемпионате Европы. Более 70 спортсменов имеют разряды «Кандидат в мастера спорта» и «Первый спортивный разряд», из них 55 получили их в прошлом году. Кроме того, девять атлетов носят звание «Мастер спорта», два — «Заслуженный мастер спорта», один — «Мастер спорта международного класса». Еще двое удостоены титула «Гроссмейстер России».

В состав сборных команд России входят 14 воспитанников раменской спортивной школы, еще 70 человек представляют Московскую область.