Спортшкола № 7 в Наро-Фоминске будет сотрудничать с училищем и университетом в Москве

Новое соглашение подписало руководство спортивной школы № 7 в Наро-Фоминске. Благодаря этому воспитанники учреждения смогут получить возможность продолжить обучение на более профессиональном уровне.

Подписание прошло в здании физкультурно-спортивной направленности «Спортивные вершины». Соглашение заключили при поддержке главы Наро-Фоминского городского округа Романа Шамнэ с участием его заместителя Светланы Малыхиной.

Теперь учреждение будет сотрудничать с администрацией муниципалитета, государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва № 1» и государственным автономным образовательным учреждением высшего образования города Москвы «Московский государственный университет спорта и туризма».

Также родителям воспитанников спортшколы рассказали о возможностях, которые открываются перед выпускниками спортивных классов. Кроме того, в этот день провели эстафету, перетягивание каната и спортивную викторину.