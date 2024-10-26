Спортплощадку открыли в подмосковной деревне Северово

Благоустройство продолжается в подольской деревне Северово. По просьбам жителей здесь установили спортивную площадку.

Встречу с жителями деревни провел заместитель главы городского округа Подольск Евгений Градсков. В мероприятии также поучаствовали представители территориального отдела.

Он оценил качество содержания территории, поручил заасфальтировать дорогу на Каштановой улице и выяснить возможность открытия продуктового магазина.

До этого жители просили установить в деревне спортивную площадку. Сейчас работы уже завершили.

Новые просьбы и замечания взяли на контроль профильные специалисты.

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