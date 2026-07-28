Спортплощадку на стадионе «Центральный» в Бронницах обновят к 1 сентября

В Бронницх на стадионе «Центральный» продолжается реконструкция универсальной спортивной площадки. Готовность объекта оценивают в 75%.

Подрядчик сейчас укладывает резиновое покрытие,

Конструкцию коробки полностью смонтировали, подготовили закладные элементы для различных видов спорта: баскетбольных щитов, волейбольных и теннисных стоек, а также хоккейных и футбольных ворот.

Также специалисты обустроили раздевалки и установили систему освещения. В ближайшее время предстоит смонтировать зрительские трибуны на 96 мест и две скамейки запасных.

Как пояснил начальник отдела физкультуры и спорта администрации Бронниц Антон Егоров, главное преимущество обновленной площадки — ее всесезонность. Зимой она будет функционировать как хоккейный каток, в теплое время года — как поле для командных игр.

Общая площадь игровой зоны — 1456 квадратных метров. Поверх резинового покрытия нанесут разметку для хоккея, футбола, баскетбола, волейбола и большого тенниса.

Реконструкцию проводят в рамках федерального проекта «Детский спорт» под контролем местной администрации. Сдача объекта запланирована к началу сентября.