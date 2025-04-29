Спортплощадку на проспекте Мира во Фрязине обновят после ремонта коммуникаций
Спортивная площадка во дворе дома 19к1 на проспекте Мира скоро откроется после масштабных коммунальных работ. Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с командой встретился с местными жителями и председателем ЖСК «МЖСК» Еленой Заболевой, чтобы обсудить дальнейшие планы по благоустройству территории.
В прошлом году филиал Щелковского водоканала заменил старый напорный коллектор, а после завершения работ траншеи уже заасфальтировали. Сейчас главная задача — вернуть двору его спортивный центр, который временно был закрыт из-за строительных мероприятий. Речь идет о площадке для футбола, турников и других активностей, где обычно собирались и дети, и взрослые.
Кроме того, в ближайших планах — обновление двух линий водоотведения, которые нуждаются в модернизации. Эти работы войдут в государственную программу по обновлению водопроводных сетей, что поможет предотвратить аварии в будущем.
Местные жители активно участвовали в обсуждении, предлагали свои идеи, которые обязательно будут учтены при дальнейшем благоустройстве.
«Уверены, совсем скоро во дворе снова зазвучит детский смех, а спорт станет неотъемлемой частью повседневной жизни этого двора», — отметил глава округа Дмитрий Воробьев.