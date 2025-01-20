Спортплощадки и акведук построят в ЖК «Страна.Парковая» в Мытищах

Жилой комплекс «Страна.Парковая» построят в Мытищах. На его территории обустроят общественный бульвар, мост, мини-парк и многое другое.

Общественный бульвар жилого комплекса будет отличаться акведуком — мостом в античном стиле. Такое архитектурное решение выбрали не случайно — рядом расположен известный Миллионный мост, по которому из Мытищ в Москву доставляли воду.

Вокруг разобьют мини-парк цветущих и луговых трав, высадят хвойные растения, разместят игровые и спортивные площадки. Для жителей обустроят дорожки для самокатов и велосипедов.

«Между секциями расположатся тренажеры, детские качели, лабиринты и песочный уголок. В зонах для отдыха обустроят амфитеатр, вокруг которого расположатся подвесные гамаки, большие качели, шезлонги и скамейки под теневыми навесами. Кроме того, на территории жилого комплекса организуют общественный огород», — добавили в Минжилполитики Подмосковья.

В состав жилого комплекса войдут пять многоэтажных домов, школу и детский сад. Первую постройку на 1069 квартир с паркингом на 590 мест возведут в рамках первого этапа работ.