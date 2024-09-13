Спорткомплекс построили при школе № 2 в Егорьевске

Школу № 2 в Егорьевске отремонтировали в прошлом году, а теперь здесь провели благоустройство. Во дворе построили спортивную площадку.

Теперь школьники и преподаватели могут заниматься физкультурой на территории нового спортивного многофункционального комплекса. Там можно играть в футбол, теннис, волейбол и баскетбол. Учителя уверены, что занятия помогут детям достичь новых побед на областных соревнованиях, в том числе по командным видам спорта.

Помимо этого, территория школы теперь отвечает самым современным требованиям безопасности. Специальная система исключает доступ посторонних на территорию школы. Заместитель директора школы № 2 по безопасности Лидия Тимошевская рассказала, что на территории организовали пропускную систему.