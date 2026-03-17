Спорткомплекс «Звезда» в Звенигороде капитально отремонтируют до конца года

Спортивный комплекс «Звезда» в Звенигороде капитально отремонтируют уже в этом году. Там обновят коммуникации, фасад кровлю и все помещения, включая бассейн и залы для спортивных игр.

Готовность работ уже превысила 38%, рассказали в региональном Минстрое.

«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, выполняется монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в ведомстве.

В ходе ремонта в здании обновят все помещения. Отремонтируют бассейн, залы для спортивных игр, коммуникации, фасад, входную группу, кровлю. На территории проведут благоустройство.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Семья».