Спорткомплекс «Звезда» в Одинцове капитально отремонтируют в 2026 году

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить сам капитальный ремонт и установить новое оборудование. Общая площадь здания превышает пять тысяч квадратных метров.
Работы проведут по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт необходимо в 2026 году.
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