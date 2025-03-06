Спорткомплекс «Звезда» в Одинцове капитально отремонтируют в 2026 году

Фото: Медиасток.РФ (Издетельство "Подмосковье"

Тендер на капремонт спортивного комплекса «Звезда» объявили в Одинцове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить сам капитальный ремонт и установить новое оборудование. Общая площадь здания превышает пять тысяч квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт необходимо в 2026 году.

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