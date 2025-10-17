Спорткомплекс «Знамя» в Ногинске капитально отремонтируют в 2026 году

Спортивно-оздоровительный центр «Знамя» капитально отремонтируют на Санаторной улице в Ногинске. Там установят новую мебель и современное оборудование, в здании заменят окна, двери и коммуникации.

Подрядчик уже приступил к демонтажным работам, рассказали в областном Минстрое.

Здание было построено в 1966 году, его площадь превышает 1,8 тысячи квадратных метров. Там заменят все коммуникации, сантехническое оборудование, окна и двери. В центре обновят фасад, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. тТерриторию учреждения благоустроят.

Работы подведут по государственной программе в рамках нацпроекта «Семья». Завершить капремонт планируют в 2026 году.