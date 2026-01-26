Спорткомплекс «Знамя» в Ногинске капитально отремонтируют до конца года
Спортивный комплекс «Знамя» в Ногинске капитально отремонтируют в этом году. Там обновят фасад, кровлю, окна и двери, а также коммуникации ис сантехнику.
Капитальный ремонт в здании уже ведут, подрядчик уже завершил демонтажные работы и приступил к устройству кирпичной кладки. Готовность проекта превысила 143.
Как сообщили в областном Минстрое, специалисты усилят несущие конструкции здании, отштукатурят стены, обновят коммуникации, фасад и кровлю.у становят современную сантехнику, мебель и оборудование. На территории пройдет благоустройство.
Площадь здания 1966 года постройки составляет 2,3 тысячи квадратных метров.
Работы ведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья».